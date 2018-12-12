نجم مانشستر يونايتد مطلوب في ميلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى فريق آيه سي ميلان الإيطالي رغبته في إبرام صفقة هجومية من مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، إن الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، بات مطلوبًا في ميلان، بعدما فشل الروسونيري في إقناع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بالعودة من جديد للفريق الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة، أن راشفورد من أبرز الخيارات التي يفضلها المدرب الإيطالي إيفان جينارو غاتوزو، لتدعيم هجوم الروسونيري.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى اهتمام ميلان بالمهاجم ديفوك أوريجي من ليفربول، إضافة إلى فابيو كوالياريلا مهاجم سامبدوريا.

ويمتلك ماركوس راشفورد، عقدًا مع ناديه مانشستر يونايتد حتى عام 2020، مع خيار التمديد لعام آخر.

ويتمتع راشفورد باهتمام كبير من يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني، علمًا بأن الأخير يعتبره البديل المثالي للبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي غادر الفريق الملكي في الميركاتو الصيفي الماضي.