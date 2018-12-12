شكرا لقرائتكم خبر عن «كيان دول البحر الأحمر» في مواجهة المطامع الإيرانية والتركية والان نبدء بالتفاصيل

جاء تأسيس كيان في البحر الأحمر تحقيقا لفكرة خادم الحرمين الشريفين للملك سلمان ،والتي بدأت منذ مدة لحماية البحر الأحمر وخليج عدن والتعاون بين دول هذه المنطقة، لمواجهة مطامع ايران وتركيا فيها

وحسبما أشار خبراء فإن هذه المطاع تتجسد فى المحاولات الايرانية للعبث بأمن البحر الأحمر من خلال الحوثي وزراعة الألغام والتأثير على خطوط التجارة والتأثير على الدول المشاطئة لتحقيق المصالح الايرانية في تعكير صفو الأمن والاستقرار، وكذلك المحاولات التركية لايجاد قاعدة عسكرية لها في البحر الأحمر والاستفادة من هذا الموقع الاستراتيجي لتحقيق مآربها الاقليمية

ويؤكد الخبراء أن دول المنطقة تعرف جيداً حرص المملكة على تحقيق الاستقرار والتنمية وهي مستفيدة من ذلك لأن لديها أطول سواحل على البحر الأحمر ومشاريع ضخمة على شواطئه.

وقد نجحت المملكة في إعادة الدفء إلى العلاقات بين اريتيريا وجيبوتي بعد انعدام التواصل السياسي الايجابي بين البلدين وهذا يعكس اهتمامها بتنقية الأجواء بين هذه الدول ، وقام عدد من المسؤولين بتوجيهات من الملك وولي العهد بزيارات إلى دول البحر الأحمر الافريقية ودول القرن الافريقي وهذا ضمن رؤية شاملة لعلاقات ايجابية ومتميزة وهدفها التنمية والتعاون المشترك مع القارة الافريقية .