"الإنتربول" تلغي ملاحقة القرضاوي

الخليج 365/ بغداد
ألغت منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" اليوم الأربعاء، جميع مذكرات ضبط وإحضار رئيس اتحاد علماء المسلمين سابقا يوسف القرضاوي، وطوت كل الملفات المتعلقة بقضيته.
وأعلنت أنه "أصبح بإمكان القرضاوي السفر بحرية بعد إسقاط طلبي قبض من حكومتي مصر والعراق"، مبررة خطوتها هذه بأن "طلبي القبض يحملان بعدا سياسيا، وينتهكان المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
ألغت منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" اليوم الأربعاء، جميع مذكرات ضبط وإحضار رئيس اتحاد علماء المسلمين سابقا يوسف القرضاوي، وطوت كل الملفات المتعلقة بقضيته.
وكتبت الأمانة العامة للـ"إنتربول" في بيان بهذا الصدد، بحسب "روسيا اليوم"، أنها أزالت الإشعارات الحمراء المتعلقة بالقرضاوي في الثلاثين من نوفمبر الماضي.
وأعلنت أنه "أصبح بإمكان القرضاوي السفر بحرية بعد إسقاط طلبي قبض من حكومتي مصر والعراق"، مبررة خطوتها هذه بأن "طلبي القبض يحملان بعدا سياسيا، وينتهكان المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
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