انت الان تتابع السيسي يلتقي مدير «اليونيدو» لتطوير الصناعة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٧:١٠ م

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "لي يونج" مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة. وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن التقدير للتعاون القائم حالياً بين مصر ومنظمة "اليونيدو"، مؤكداً الحرص على تعزيز هذا التعاون باعتبار المنظمة أحد الشركاء الرئيسيين لمصر في مجال التنمية الصناعية، ومشيراً إلى الأهمية التي تمثلها المشروعات والبرامج التنموية للمنظمة في تنفيذ استراتيجية الدولة التي تستهدف تحقيق التنمية الصناعية المستدامة في مصر.

وأشاد الرئيس في هذا الإطار بإدراج منظمة "اليونيدو" مصر ضمن برنامج شراكة الدول التابع للمنظمة، ومؤكداً الحرص على زيادة البرامج والمشروعات التي تقوم بتنفيذها المنظمة في مصر في كافة مجالات التنمية، خاصة في ضوء البنية التحتية التي تم تحديثها في مصر لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعة، وتوفير مصادر الطاقة الضرورية،