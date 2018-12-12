انت الان تتابع عودة ميريام فارس بكلمات خليجي، لحن هندي وكليب إفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:نجوى عبدالحميد ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٣١ م

أعلنت ميريام فارس منذ فترة على صفحتها الخاصة على موقع إنستجرام أنها ستعود لجمهورها بمفاجأة يوم 12/12 / 2018، وبالفعل قامت اليوم بطرح أغنيتها الجديدة "قومي" على قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب"، وكالعادة فاجأت جمهورها بشكل جديد في فيديو كليب الأغنية، حيث جمعت عدة ألوان من الموسيقى، فالكلمات ذات طابع خليجي، بينما اللحن يغلب عليه اللون الهندي السريع، واختارت التصوير في أجواء إفريقية، وظهرت بشكل فتاة من أدغال إفريقيا وقدمت حركاتها الراقصة التي اشتهرت بها. الأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني، وإخراج شريف ترحيني.

وتشكل الأغنية عودة ميريام فارس للساحة بعد اختفاء طويل بعد إعلانها في أغسطس الماضي عن إصابتها بمرض خطير، وقد أشاع البعض بعد إعلان إليسا أنها كانت مريضة بالسرطان أن هذا هو المرض الذي تعاني منه ميريام أيضا إلا أنها خرجت وكذبت ذلك، وأكدت أنها مصابة بمرض دقيق، لكنه ليس السرطان. وكتبت ميريام على