انت الان تتابع مصطفى يونس: حسام حسن رحل فى الوقت المناسب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد ثروت ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٣٤ م

كشف مصطفى يونس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، أن الفريق البورسعيدي يعيش حالة سيئة بعد تعرضه للهزائم فى الفترة الأخيرة بالدورى الممتاز، خاصة بعد رحيل التوأم حسام وإبراهيم حسن، وانتقالهما لتدريب نادى بيراميدز عقب الخروج من الكونفيدرالية، مشيرا إلى أن الفريق يحتاج إلى تدعيمات في يناير المقبل، ويتم التفاوض فى الوقت الحالى مع صفقتين من إفريقيا وأكثر من لاعب محلي. وأشار المدير الفني للمصري إلى أن الفريق في حاجة ماسة للتدعيم ومجلس إدارة النادي برئاسة سمير حلبية على علم بذلك وبدأ بالفعل رحلة التفاوض.

وقال يونس فى تصريحات إذاعية مساء اليوم الأربعاء: "في حالة عدم التعاقد مع مدير فني جديد، سوف أكون موجودًا في منصبي، ولو حدث العكس سوف أعود إلى مهام منصبي الأول مديرًا للكرة بالفريق البورسعيدي، ولن أترك الفريق تحت أي ظرف، خاصة أن مجلس الإدارة وفر كل الإمكانيات". وأضاف :"تحدثت في أكثر من مناسبة حول