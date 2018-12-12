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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - أحببت كتابات نبيل نعوم، وخاصة قصصه القصيرة، بداية من تعرفي عليه في أوائل التسعينيات من خلال مجموعته القصصية "عاشق المحدث" طبعة دار "شهدي" شديدة التقشف. كنت أبحث وقتها عن "الصوت الخاص"، في كل ما أقرأه، عن التجربة أو المشروع الإنساني أو الفني، وكان نبيل نعوم من هذه النماذج القليلة التي تعلقت بها، والتي وجدت عندها هذا الصوت. ربما أثارني اسم المجموعة القصصية، وعادة الأسماء التي يختارها لمجموعاته القصصية بها هذا الغموض الشعري، بعكس رواياته شديدة الوضوح في أسمائها. وربما أثارني أيضا اسمه الشخصي"نبيل نعوم جورجي"، والذي يعنى خصوصية في التجربة تنبع من الثقافة الدينية لصاحبها.

*** ما يعجبني في نبيل نعوم، بجانب قصصه، أنه لم يتعامل مع نفسه سياسيا، بوصفه ممثلا لأقلية، يريد أن يدافع عنها، ولا كمركز، كما فعل الروائي إدوار الخراط على سبيل المثال. انطلق نبيل نعوم من أعمق نقطة، في الديانة المسيحية المشرقية، قابلة للتمثيل الواسع مع كل الثقافات والديانات، وهي العزلة والتصوف والزهد

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ما يعجبني في نبيل نعوم، بجانب قصصه، أنه لم يتعامل مع نفسه سياسيا، بوصفه ممثلا لأقلية، يريد أن يدافع عنها، ولا كمركز، كما فعل الروائي إدوار الخراط على سبيل المثال. انطلق نبيل نعوم من أعمق نقطة، في الديانة المسيحية المشرقية، قابلة للتمثيل الواسع مع كل الثقافات والديانات، وهي العزلة والتصوف والزهد ورغبة الانسحاب من الحياة، كفعل ديني وكفعل وجودي معا، للخروج من سيطرة الرغبة الاستهلاكية والتفرغ لتأمل الذات أو الرب، أو اكتشاف جانب آخر من الحياة لا يتوفر إلا بالبعد عن المدينة.

فالمسيحية هنا أداة لاكتشاف للوجود، ومكان الإنسان داخل الحياة كما يراها نبيل نعوم. ومكانيا، اختار نبيل نعوم الصحراء، أو الأماكن البعيدة عن المدينة، مكانا لأبطاله، حيث ولدت الرهبنة هناك، فهو يتماس مع روح الديانة ومكان نشأتها، أو قوتها المستمرة، ليكشف عن أسرار الحياة وصراعاتها.

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اتخذ إدوار الخراط، في رواياته، من الثقافة المسيحية والعالم المسيحي لطفولته وشبابه؛ مركزا، سواء بشكل إرادي أو لا إرادي. وربما هي الحقيقة في خبرته الشخصية التي استقى منها رواياته وقصصه، لكن يبدو أنها ناتج عن خبرة شخصية يقف وراءها إحساس ما بالاضطهاد أو الشعور بأنه ينتمي لأقلية. كتابة تضمر "تمييزا" اضطراريا، ولو بشكل معكوس، تسعى لأن تكون مركزا، لذا هي في نزاع مضمر مع أي مركز أو هامش آخر داخل المجتمع، وربما هذا قدر فُرض عليه، وكان من الصعب تجاوزه، مع الثقافة والمناخ اللذين رافقا حياة إدوار الخراط في طفولته السكندرية، والتي جعلت الديانة، تتشكل كدرع حماية لهذا الطفل.

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تعامل نبيل نعوم مع المسيحية كثقافة إنسانية، وليست كمكان نزاع داخلي، أو رفض، أو رغبة في تثويرها، كمتمرد عليها. لم يحدث كل هذا. ربما تمرده يتبلور في تذويب هذه الثقافة الدينية مع ثقافات وأديان أخرى عاشت بالمكان الذي نشأ فيه. فكل كتاباته تشي بمناخات تاريخية، إسلامية وفرعونية وصوفية.

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أبطال نبيل نعوم معزولون لايحاربون للسيطرة على مركز ما، ولايسعون للاستيلاء عليه، ولا يقلقهم وجوده من الأساس. لاتوجد زخاف أو أيقونات مسيحية تحوط بهم. يتسامون فوق أي نزاع دنيوي، ويرفعونه لحده الأقصي، ليخلصوه من ذاتيته، من نوعه، ومن تاريخه النخبوي، ليبقى نزاعا إنسانيا مشتركا مع الجميع.

قدرة نبيل نعوم على فرض جو من الغموض على قصصه، ساعده على هذا التصعيد الدائم لكل شيء، فالرمز داخل هذا الجو المحلمي الغامض، يمكن أن يتحرر ويتلبس بأفكار شديدة الثراء.

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يصفه الكاتب علاء الديب معلقا على مجموعته القصصية "عاشق المحدث": "كاتب يبحث عن حل لمشكلة وجوده بالكتابة، هو لايقدم اعترافا، ولايعبر عن عذا او ضياع ، وهو لايرفه أو يسلي، لكنه يناطح صخرا ويبحث عن حل وخلاص".*

ويضيف علاء الديب عن مجموعة "القمر في اكتمال":

" الكاتب يتبع سياسة الأرض المحروقة، إنه لايترك وراءه شيئا، لاشخصية، ولامكانا، ولا مشاعر، ولا زمانا، أنه فراغ حارق مؤلم، ووعي بالواقع كانك تحدق في عين الشمس"

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أعتقد أن هذا " الصخر" الذي يناطحه نبيل نعوم، والذي يقصده علاء الديب، هو هذا العالم الغامض غير المطروق الذي يستقي منه فكره وشخصياته. الغائب في هذا العالم أكثر من الحاضر. أو الحاضر، من رموز وأشخاص، يلعبون لصالح هذا الغائب شكلا وموضوعا. يتسامى أبطال أعماله ويتحولون لرموز حية.

يبني نبيل نعوم عالمه الغامض هذا، معتمدا على ألعاب الزمن ومروره العاري على حياتنا، وحضور الماضي والحاضر والمستقبل في لحظة واحدة، كما يتبع الكاتب الأرجنتيني بورخيس. انها مناطحة الزمن/ الصخر.

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يمتلك نبيل نعوم عالما له صبغة دينية، سواء كان حديثا أو قديما، عالم لازالت تتكون فيه المعاني وتُناقش فيه البدهيات.

عند نبيل نعوم لغة مركبة، تحاول أن تنسخ لغات قديمة، أو تنتسب بلغة أولية، بها مس ديني قريب من الصوفية، بمعناها الواسع، أو لغة كتابة الأساطير أو الكتب المقدسة. هناك مزيح وعدة مراجع فكرية، وعدة نسخ كامنة داخل هذه اللغة.

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هناك نوع من "الفردية القدرية"، أو العزلة يظهر بها أبطاله. فكل أبطاله، أو أغلبهم، منعزلون. فردية حائرة وليست متمردة، تشغل مكانا "ما قبل التمرد". لذا الفردية هنا اختيار وجودي، وليس تطورا في فهم الوجود، أو محاربته، هم هكذا منعزلون. فردية وجودية غير مسيسة، أي غير متمردة على ثقافتها ولا على وضعها، ولاتسعى لتشغل هامشا، أو تحتل مركزا. "فردية" تقف في مكان أوسع من الهامش والمركز معا، اللذين خلقتهما المدينة وصراعاتها، لذا صراعه وهامشه ومركزه يمتد أكثر في الصحراء، بكل ماتعني الصحراء من تيه وغموض وتدين وتوحد وكشف عن مصادر الحياة الأولى.

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ربما استبقى نبيل نعوم من روح الديانة المسيحية حس الغموض الذي يلف شخوصه وقصصه. ولكن غموض قصصه متسع، ليس غموض عدم الفهم، أو التنطع بالتعالي على القارئ، ولا بجهل حسبة ما يقوم بها. أنه غموض له حسبة، يطمئن صاحبه لمصدره الذي تشغله هذه الرموز والأفكار، أكثر من اطمئنانه بالكيفية التي تبدو بها. لذا، الكاتب، في صراع مع القاريء، يريد أن يجعله يقف في نفس مكانه من الكشف عن هذا العالم الغامض، الذي يرتبط بوجوده ومصيره. فغموض العالم إحدى معضلات حياتنا، وأحد قواسمنا المشتركة الأبدية.

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في كتابات نبيل نعوم غموض شعري ليس بسبب رغبته في اكتشاف معنى كامن فقط، ولكن ربما لتجميع عناصر ورموز، كان من الصعب أن تجتمع سويا. هناك دفق لغوي في سرده يقف على حافة الشعر. هناك ترتيل، وايقاع للغة لايتخلى عنه أبدا.

أنه غموض البناء القصصي الفلسفي، وليس فقط الفكرة الفلسفية الغامضة. فالبناء القصصي عند نبيل نعوم، مركب وشديد التعقيد أحيانا. مما يعنى أن هناك تدرجا في انفتاح أو انغلاق أي فكرة أو حدث. إنه غموض تخليق المشهد والاطمئنان لشعريته، ومعها الاطمئنان للذة كامنة فيه تولده هذه الشعرية الملتبسة بعالم شديد الالتباس. يجمع نبيل نعوم بين الدقة الهندسية والعفوائية في بناء قصصه.

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يصف نبيل نعوم في إحدى قصصه مشهد قتل كالتالي:

"لم أدر كيف أوتيت القدرة على الاختيار؟ أن أضم الأصابع على السكين، أن أرفعها بالقدر المحتوم، أن أسلك بالجسد طريق هدم الجسد. أن اشرب الدم، مشتهيا الحياة. أن أتالم، أشهد لحظة مفارقة حضن النوع المشابه. في أقل من طرفة عين، اتحد النصل باللحم، وانغمست الأداة في أحشاء التعدد. وليكن... وليكن... عبثا حاولت المرأة رفع الضرر، إيهامي بتواجدها خارج التصور والعقل، لا في الفساد ولا بالمجد، بل في الفخر بإبادة سلطان الموت. كذلك حقا كان جسدها بعيدا عن الضعف والحرج".

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هناك علاقة بين الغرابة والغموض في كتابات نبيل نعوم. أميل أكثر لترجيح وصف هذا العالم بالغامض لطبيعة تكوينه. أعتقد أن الغرابة لعبة فنية، بها إرادة، أما الغموض فهو اختيار بدون لعبه، هو رسالة، احتكاك ومواجهة مع الداخل في مساحة أوسع، وليس فقط خلق غرابة أسطورية لها العديد من الأشكال الخارجية في التعبير. لذا قصصه ليس بها هذه المسحة الأسطورية المعهودة. ربما الغموض، يؤلب ويجرح الذات التي تتقنه.

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*عصير الكتب – علاء الديب- دار الشروق للنشر والتوزيع- 2014.

**المرجع السابق.

*** "القمر في اكتمال" – نبيل نعوم - ص 36 - قصة " حد الاعتذار" - دار شرقيات للنشر والتوزيع . القاهرة 1993.