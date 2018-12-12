انت الان تتابع بعد 10 بلاغات.. سقوط «عصابة البلاعات» في الدقهلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رانيا الديداموني ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٠٨ م

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة الدقهلية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص تخصصوا في سرقة أغطية البالوعات ومواتير المياه من المدارس والمنازل، بعد 10 وقائع لسرقة أغطية البالوعات وماكينات الري، في دائرة مركز بني عبيد. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بتلقيه عددًا من وقائع سرقة ماكينات الري وأغطية بالوعات، بعدد من المنازل الريفيه والمدارس وصلت إلى 10 بلاغات في مدة أقل من شهر.

بإجراء التحريات اللازمة وبإعداد الأكمنة الأمنية، سقط التشكيل العصابي المكون من: "عزت. م. ع"، 22 سنة، عامل ومقيم بقرية غازي مصبح التابعة لمركز بنى عبيد، ومسجل معلومات جنائية وبحوزته فرد خرطوش، و"عادل. أ. م"، 20 عامًا، وشهرته "عادل المتعكش" عاطل ومقيم دائرة المركز، و"أحمد. م. ع"، 27 عامًا عامل زراعي،