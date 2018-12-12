الان تتابع ماي تؤكد نيتها عدم الترشح في الانتخابات المقبلة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، خلال لقائها مع نواب حزب المحافظين، نيتها عدم الترشح في الانتخابات المقبلة.

أعلن 158 نائباً من حزب المحافظين دعمهم لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام تصويت سحب الثقة.

وتعهدت ماي بمحاربة التصويت المرتقب الليلة لسحب الثقة منها، وتمسكت بالاتفاق الموقع مع القادة الأوروبيين.

وحذرت ماي من خطر الانقسام في حال عدم التصويت على اتفاق بريكست، وقالت “أي تغيير في القيادة يعني تأجيل أو إلغاء اتفاق بريكست، الشعب يريد منا أن نمضي قدما في اتفاق بريكست”.

وأضافت ماي “لا ينبغي أن نخاطر بإعطاء نواب المعارضة السيطرة على مفاوضات بريكست”.