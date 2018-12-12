الان تتابع السجن 3 سنوات لمحامي ترامب السابق بسبب معاملات مالية مشبوهة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت محكمة أمريكية سجن المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مايكل كوهين، لمدة 3 سنوات لانتهاكات في تمويل الحملة الانتخابية، والتهرب من الضرائب والكذب على الكونغرس.

وعلق كوهين على الحكم بقوله إن عمله كان التغطية على “أفعال رئيسه القذرة”.