الان تتابع السجن 3 سنوات لمحامي ترامب السابق بسبب معاملات مالية مشبوهة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قررت محكمة أمريكية سجن المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مايكل كوهين، لمدة 3 سنوات لانتهاكات في تمويل الحملة الانتخابية، والتهرب من الضرائب والكذب على الكونغرس.
وعلق كوهين على الحكم بقوله إن عمله كان التغطية على “أفعال رئيسه القذرة”.
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