الان تتابع الأمم المتحدة: سيتم الإعلان عن موقف وفدي الحكومة والحوثيين تجاه المقترحات الأممية غدا الخميس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أكد مصدر مسؤول بالأمم المتحدة أنه سيتم الإعلان عن موقف وفدي الحكومة والحوثيين تجاه المقترحات الأممية غدا الخميس

وقال إن وفد الحكومة اليمنية والحوثيين تلقوا رسميا مسودة اتفاقات بشأن مطار صنعاء والحديدة وإطار الحل السياسي

وأضاف إن الأمم المتحدة تعرب عن أملها في تلقي ردود إيجابية من وفدي الحكومة والحوثيين على مقترحات الحل في اليمن.

و أشار إلى أن ممثلين عن الدول الراعية لدعم التسوية في اليمن سيحضرون الجلسة الختامية لمشاورات السويد غدا الخميس.

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