وزير داخلية الكويت يبحث مع مسؤول أممى التعاون المشترك فى مكافحة الإرهاب

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتى الفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح الصباح، اليوم الأربعاء، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكتب مكافحة الإرهاب فلاديمير إيفانوفيتش، والوفد المرافق له، سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية - فى بيان صحفى - إن الشيخ خالد الجراح أكد خلال اللقاء، أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الداخلية، ومكتب مكافحة الإرهاب، فى مجال تبادل الخبرات والمعلومات.

وأوضح الشيخ خالد الجراح أن المؤسسة الأمنية قامت بعدة خطوات واجراءات وتدابير ساهمت بشكل كبير فى مكافحة الإرهاب.

من جانبه، أشاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكتب مكافحة الإرهاب فلاديمير إيفانوفيتش، بتجربة الكويت فى مجال مكافحة الإرهاب، مثمنًا التعاون والتنسيق الدائم بين المكتب والكويت، منوهًا، فى الوقت نفسه، بالموضوعات التى تم بحثها خلال الاجتماع.

وأكد المسؤول الأممى توافق الرؤى حول ضرورة بذل المزيد من الجهود، وتعزيز العلاقات الإقليمية والدولية؛ للقضاء على ظاهرة الإرهاب.