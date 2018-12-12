الملك سلمان: المملكة ستواصل التزاماتها ومبادراتها بما يحقق آمال المسلمين

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن المملكة العربية السعودية التي قامت على منهج الوسطية والاعتدال، والتي تشرف بخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن ستواصل التزاماتها ومبادراتها بما يحقق آمال المسلمين.

وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، مستشاره أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل لدى افتتاحه اليوم الأربعاء المؤتمر العالمي للوحدة الإسلامية الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وبعنوان "الوحدة الإسلامية - مخاطر التصنيف والإقصاء" في مكة المكرمة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وكما رحب الأمير خالد الفيصل بالمشاركين في المؤتمر ونقل لهم أطيب تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.