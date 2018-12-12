مباحثات عسكرية بين موسكو والناتو حول تواجد قوات الحلف قرب الحدود الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قائد هيئة الأركان العامة للجيش الروسى الجنرال فاليرى جيراسيموف، ناقش خلال لقاء مع قائد قوات الناتو فى أوروبا كارتيس سكاباروتي، التواجد العسكرى للحلف بالقرب من الحدود الروسية، ولفتت إلى أن ذلك لا يساهم فى تخفيف التوتر القائم.

وأوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن بيانا أصدرته وزارة الدفاع الروسية قال "تبادل القادة العسكريون بالآراء حول الوضع فى مجال الأمن الأوروبى والعالمي، وأكد جنرال الجيش فاليرى جيراسيموف على تزايد التواجد العسكرى لقوات الناتو بالقرب من الحدود الروسية مؤكدا أن ذلك لا يساهم فى تخفيف التوتر".

وتابع البيان: "الطرفان أبلغا بعضهما البعض بمعظم أنشطة التدريب العملياتى المخطط لها فى العام 2019