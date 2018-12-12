السعودية: إنشاء كيان للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، مع عدد من وزراء الخارجية إنشاء كيان للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن الملك سلمان استقبل في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، كلاً من وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي محمود علي يوسف، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي أحمد عيسى عوض، ووزير الخارجية السوداني الديرديري محمد الدخيري، ونائب وزير الخارجية اليمنية السفير محمد بن عبدالله الحضرمي، والأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني السفير زيد مفلح اللوزي، الموجودين في الرياض لبحث إنشاء كيان للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.

وأضافت الوكالة، أن الملك سلمان استعرض مع الوزراء آفاق التعاون بين الدول ودور إقامة الكيان في تعزيز الأمن والاستقرار والتجارة والاستثمار في المنطقة، مشيرة إلى أن الوزراء نقلوا لخادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال تحيات وتقدير قادة دولهم، فيما حملهم الملك سلمان نقل تحياته وتقديره للملوك والرؤساء.

ويُعد البحر الأحمر أحد أهم طرق الملاحة الدولية التي تنقل نحو 15% من التجارة العالمية، كما يعيش في دوله المطلة عليه أكثر من 200 مليون نسمة.