شكرا لقرائتكم خبر المملكة تدين بشدة حادث إطلاق النار في ستراسبورج الفرنسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية الشديدة لحادث إطلاق النار الذي وقع قرب سوق بمدينة ستراسبورج الفرنسية، وأدى لمقتل وإصابة عدد من الأبرياء. وجدد المصدر وقوف المملكة ومؤازرتها للجمهورية الفرنسية الصديقة ضد كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، كما قدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديقة، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.



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