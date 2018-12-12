لماذا تظهر صورة "ترامب" عند كتابة كلمة "أحمق" في جوجل؟

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press ترامب

عند كتابة كلمة "أحمق" على محرك البحث "جوجل"، تظهر صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فتوجهت عضو مجلس النواب الأمريكي، زوي لوفغرن، بسؤال للمدير التنفيذي لشركة "جوجل" حول سبب ذلك.

فقالت "زوي": "الآن في حال بحثنا عن كلمة "أحمق" فإنه في خانة الصور، ستظهر صورة ترامب.. أنا الآن جربتها".

ورد ساندر بيتشاي المدير التنفيذي للشركة، على سؤالها معللا السبب بقوله: "النتائج تستند إلى مليارات الكلمات المصنفة وفقا لأكثر من 200 مؤشر، مثل مدى الصلة والشهرة".

وأضاف: "ليس هناك رجل صغير يجلس خلف الشاشة ويضع ما سنقوم بعرضه على المستخدم".

جاء ذلك أثناء جلسة استماع تمت، أمس الثلاثاء، أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي حول تحيز الشركة ضد حزب المحافظين الأمريكي.