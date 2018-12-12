شكرا لقرائتكم خبر عن نائب برلمانى: وزارة التموين تعيد فحص 24 جمعية بمشروع جمعيتى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب ، أن الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية استجاب للطلب المقدم منه والخاص بإعادة فحص ومعاينة أكثر من 24 مشروع من المشاريع الخاصة بـ ” جمعيتى المرحلة الثانية ” نظراً لوجود تلاعب فى التقييم قبل التشغيل وهو ما كشفه فى طلبه الذى وجهه لوزير التموين كاشفاً عن إهدار حقوق المواطنين .
وقال ” خلف الله ” فى بيان له، إن وزير التموين على الفور أصدر تعليمات بتشكيل لجنة محايدة من مديرية التموين بقنا لإعادة المعاينة والفحص بدقة للوقوف على حقيقة الأمر ، واستبعاد اللجنة السابقة ، وتبين من الفحص والمعاينة أنه بالفعل يوجد تلاعب فى المعاينات من قبل اللجنة السابقة وهو ما يؤكد صدق وجدية ما عرضه النائب خالد خلف الله .
ووجه اللواء خالد خلف الله، الشكر للدكتور على مصيلحى وزير التموين على استجابته السريعة والوقوف على حقيقة الأمر ، مؤكداً أنه لن يتوقف عن المطالبة بمساندة المواطنين فى مطالبهم المشروعة لمواجهة أعباء المعيشة والوقوف خلفهم حتى يتمكنوا من الحصول على تراخيص هذه الجمعيات التى تساهم فى تنمية المجتمع .
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