شكرا لقرائتكم خبر عن "تشريعية البرلمان" تستعجل رأى "المحامين" ووزارة العدل بشأن قانون النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب إيهاب الطماوى أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وعضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن هناك مشروعى قانون مقدمين من نواب بشأن تعديل قانون نقابة المحامين يتم دراستهما فى الوقت الحالى تمهيدا لإعداد تقرير بشأنهما.

وأضاف الطماوى فى تصريح خاص لـ" الخليج 365" أنه تم تشكيل لجنة فرعية من بين أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار حسن بسيونى وعدد من أعضاء اللجنة، لدراسة المشروعات المقدمة من النواب، لافتا إلى أن اللجنة الفرعية أرسلت طلب استعجال إلى الجهات المعنية لأخذ رأيها فى مشروعات القوانين والتى تتمثل فى نقابة المحامين ووزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء لترسل رأيها فى القوانين للبدء فى مناقشته بكامل تشكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتابع أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن الإرادة داخل اللجنة موجودة ومستمرة فى العمل ومن الوارد إصدار قانون نقابة المحامين خلال دور الانعقاد الجارى.