جربها بنفسك.. لماذا تخرج نتيجة البحث عن معنى كلمة "غبي" بصور لدونالد ترامب؟!

كتبت: سارة سرحان

خلال الأسبوع الجاري أصبحت كلمة "Idiot" أو أحمق أكثر المصطلحات التي تم البحث عنها على "Google" في أمريكا، بعد أن أشارت عضوة الكونجرس الديمقراطية زوي لوفجرين إلى أن نتائج البحث عن الكلمة أسفرت عن صور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وطرحت لوفجرين السؤال على الرئيس التنفيذي لشركة Google سوندر بيتشاي خلال جلسة استماع بالكونجرس أمس الثلاثاء، حول التلاعب المحتمل في عمليات البحث على موقع الويب. فأجاب بيتشاي بأن عمليات بحث Google تستند إلى عدة عوامل تحدد النتيجة النهائية.

وقال بيتشاي: "نحن نأخذ الكلمة الرئيسة ونقارنها مع صفحاتنا ونرتبها على أساس أكثر من 200 إشارة - أشياء مثل الملاءمة، والشعبية، وكيف يستخدمها الآخرون، لترتيب أفضل نتائج بحث لهذا الاستعلام والعثور عليها".

وكانت كلمة "أحمق" هي أكثر مصطلحات تم البحث عنها يوم الثلاثاء مع أكثر من مليون عملية بحث، وفقًا لـ Google Trendes. ليظهر وجه ترامب في عمليات بحث عن "غبي" و"عنصري".

يذكر أنه في أوائل عام 2000، كشف مصطلح "فشل بائس" عن صور للرئيس السابق جورج إتش. دبليو. بوش ومخرج الأفلام الوثائقية مايكل مور.



وسأل النائب لامار سميث عما إذا كان قد قام بتوجيه موظف للتلاعب بنتائج البحث. فأوضح بيتشاي أنه ليس من الممكن لشخص واحد ، أو حتى مجموعة من الناس ، القيام بذلك لأن هناك العديد من الخطوات في هذه العملية.

كما شكا النائب ستيف شابوت من أنه عندما قام بدراسة مشروع قانون الرعاية الصحية الجمهوري أو التخفيضات الضريبية في الحزب الجمهوري ، أدرجت الصفحات الأولى الأولى مقالات سلبية. "كيف تفسر هذا الانحياز الظاهر على جانب Google ضد وجهات النظر المحافظة ، ضد السياسات المحافظة؟ "هل هو مجرد خوارزمية ، أم أن هناك المزيد يحدث هناك؟" سأل شابوت.

"إذا كنت تريد نتائج بحث إيجابية ، فافعل أشياء إيجابية، وإذا كنت لا تريد نتائج بحث سلبية ، فلا تفعل أشياء سلبية" ، هكذا رد النائب تيد ليو (كالي). "وبالنسبة إلى بعض زملائي عبر الممر ، إذا كنت تحصل على مقالات صحفية سيئة ونتائج بحث سيئة ، فلا تلُم Google أو Facebook أو Twitter ، فكر في إلقاء اللوم على نفسك".