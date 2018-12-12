سبوتنيك: مجهول يلقي قنبلة نحو رجال أمن في إنغوشيا الروسية ووقوع إصابات

نقلت وكالة "​سبوتنيك​" الروسية عن مصدر أمني روسي تأكيده أن "شخصاً مجهولاً أقدم على إلقاء قنبلة يدوية نحو إثنين من رجال الأمن بالقرب من المركز التجاري "كوفتشيغ" وسط عاصمة جمهورية ​إنغوشيا​ الروسية "نزران" ما أسفر عن وقوع إصابات"، فيما لم تعلن الوكالة عن عدد محدد للإصابات نتيجة ​انفجار​ القنبلة.

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