ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن مصدراً مسؤولاً ب​وزارة الخارجية السعودية​ عبّرعن "إدانة السعودية الشديدة لحادث ​إطلاق النار​ الذي وقع قرب سوق بمدينة ​ستراسبورغ​ الفرنسية وأدى لمقتل وإصابة عدد من الأبرياء". وجدد المصدر "وقوف السعودية ومؤازرتها ل​فرنسا​ الصديقة ضد كل أشكال ​العنف​ والتطرف و​الإرهاب​"، مقدماً "العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فرنسا، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل". يذكر ان شخصا قام بإطلاق النار على عدد من الأشخاص في مدينة ستراسبورغ شمال شرق فرنسا مما أدى لمقتل أربعة أشخاص وجرح 11 آخرين بينهم 7 بحال الخطر.

شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السعودية تدين إطلاق النار في ستراسبورغ في فرنسا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .