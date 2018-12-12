آكار: تصميمنا على محاربة الإرهاب مستمر بإدلب ومنبج وشرق الفرات

أكد ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي أكار​، خلال كلمة في ملتقى الصناعات الدفاعية التركية، أن "تصميمنا على محاربة ​الإرهاب​ مستمر في إدلب ومنبج وشرقي الفرات"، مؤكدا على "مواصلة ​تركيا​ بكل حزم محاربة الإرهاب داخل وخارج البلاد بشكل متزامن".

وأوضح أن "تنظيمات إرهابية لاسيما حزب "العمال الكردستاني" وقوات "سوريا الديمقراطية" و"داعش" نفذوا هجمات إرهابية داخل تركيا مستفيدة من الفراغ في السلطة والوضع غير المستقر في دول بالمنطقة".

ولفت إلى "أننا حيدنا أكثر من 3 آلاف إرهابي متطرف من "داعش" خلال ​عملية درع الفرات​، ونحو 5 آلاف مسلح من "​قوات سوريا الديمقراطية​" عبر عملية غصن الزيتون"، مشيراً إلى "متابعة تركيا عن كثب آخر التطورات في بحار إيجة والمتوسط والأسود".

ورأى أن "مدفع "العاصفة" و​مروحية​ "أتاك"، وفرقاطات وكورفيت "ميلجيم" وغيرها من الأسلحة تعد من أهم مشاريع الصناعات الدفاعية التركية"، مشدداً على "أهمية لعب الصناعات الدفاعية التركية دورا في النظام العالمي الجديد الذي تتغير فيه الجهات الفاعلة والأدوار بسرعة".