لودريان: لن يكون هناك إعادة للمفاوضات حول "بريكست"

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، خلال جلسة للبرلمان الفرنسي، أنه "لن يكون إعادة للمفاوضات بين ​الإتحاد الأوروبي​ و​بريطانيا​ حول "​بريكست​" ورئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ في ورطة أمام حزبها حزب "المحافظين" بسبب ذلك".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية قد أعلنت عن تأجيل التصويت الذي كان مقرراً الثلاثاء في مجلس العموم على "بريكست" من أجل إجراء المزيد من المفاوضات حول العديد من القضايا بينها مسألة الحديد بين ​إيرلندا​ و​إيرلندا الشمالية​، بينما أكدت المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ أنه لن يكون هناك أي مفاوضات جديدة بشأن "بريكست".