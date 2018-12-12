مندوب روسيا: خروج أميركا من اتفاقية الصواريخ أثر على الإستقرار

أكد المندوب الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن "أساس العمل بالإتفاق النووي الإيراني هو تنفيذ جميع الأطراف لالتزاماتها"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد دليل على وجود مواد نووية في الأسلحة الإيرانية".
ولفت المندوب الروسي إلى أن "خروج الولايات المتحدة من اتفاقية الصواريخ المتوسطة المدى أثر على مشكلة عدم انتشار الأسلحة النووية وعلى الإستقرار في الشرق الأوسط".
وأوضح نيبينزيا أن "روسيا تؤكد على ضرورة تنفيذ القرار 2031 المتعلق بالنووي الإيراني بجميع بنوده"، مشيراً إلى أنه "لا يجوز للأمانة العامة للأمم المتحدة التحقيق في نشاط إيران من دون قرار من مجلس الأمن".
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