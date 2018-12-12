مدير عام ميموزا للحاج حسن: لإعادة النظر بقرار اقفال معاملنا

توجه مدير عام "ميموزا" وسام التنوري الى وزير ​الصناعة​ ​حسين الحاج حسن​ باعادة النظر بقرار اقفال معامل ميموزا التي تعتمد كل المعايير البيئية مرجحا حصول عمل تخريبي ومأجور"، معلنا بانه "سيتقدم بادعاء قضائي ضد مجهول بجرم التخريب".

وأشار تنوري في مؤتمر صحفي عقده في معامل ميموزا الى أنه "ليس لدينا أي مشكلة في الفلاتر بل بالعكس هي تعمل على مدار الساعة وليس منطقيا ان نقدم نحن على رمي ملوث ونقول لكل العالم تعالوا الينا"، مشيراً الى "أننا نتابع التحقيقات الداخلية ونحن نملك فلاتر ومحطة تكرير على ثلاثة مراحل وآخرها فلتر رمل وما حصل ليس منطقيا، لا يمكن ان نلوث ونقول لكل العالم تعالوا الينا واوقفونا ونحن مع جميع الوزارات والجهات نتعاون الى اقصى الدرجات وبرنامج الفلترة يعمل بالتنسيق واشراف كل الوزارات وليس هناك داع كي نرمي اي شيئ خارج الفلاتر، نحن سندعي قضائيا ضد مجهول بجرم عمل تخريبي وسنطلب التوسع في التحقيق لتبيان الحقيقة".

وناشد تنوري وزير الصناعة "اعادة النظر بقرار الاقفال ونحن في المبدأ معامل ميموزا عدة معامل وليس معمل واحد، هم مجموعة معامل مجموعين في مكان واحد، اذا اراد الاقفال سنقفل واذا اراد ان نكمل سنكمل وما يريده سنعمله. ما هو مطلوب سننفذه نحن دائما متعاونين"، لافتاً الى أن "هناك تحقيقات داخلية واضافة الى التحقيقات القضائية والامنية سنتابع الموضوع".

وجزم تنوري ان "ما حصل هو عمل تخريبي وغير منطقي ان يكون ​التلوث​ من عندنا نحن على مدار الساعة نعمل على الفلاتر التي لا تهدأ وهي مطلوبة لنا في موضوع تخفيض الكلف الانتاجية وما يقال ان كلفة التشغيل تؤدي الى التوقيف امر غير منطقي ولا يمت الى الحقيقة بصلة"، مؤكدا ان "الفلاتر تعمل على مدار الساعة وهذا ما عاينه وزير الصناعة شخصيا في زيارته الفجائية ونحن نفذنا خزان بسعة 800متر مكعب كخزان احتياطي في حين كان المطلوب 200متر فقط. ونحن اول شركة في ​لبنان​ نعتمد كل المعايير البيئية وليس لدينا اي سبب لتخرج مياه ملوثة". وكرر تنوري على وزير الصناعة "اعادة النظر، فاذا كل عمل تخريبي او مأجور سيؤدي الى اقفال معمل عندها ستقفل كل معامل لبنان".

وشدد على أنه "يتفهم موقف وزير الصناعة"، معلنا انه "على استعداد للتعاون".