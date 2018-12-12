قوى الأمن: شعبة المعلومات توقف عصابة ترويج مخدرات في جبل لبنان

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​ – شعبة العلاقات العامة أنه "على أثر تكاثر ظاهرة ترويج ​المخدرات​ في ​جبل لبنان​ والضرر الكبير الذي تلحقه بجميع فئات المجتمع، وفي اطار مكافحة هذه الآفة رصدت ​شعبة المعلومات​ في قوى الامن الداخلي احدى العصابات التي تقوم بنقل المخدرات من ​البقاع​ الى جبل لبنان وتخزنها ومن ثم توزعها على المروجين".

وفي بيان لها، أوضحت المديرية أنه "نتيجة المراقبة الحثيثة تمكنت احدى دوريات الشعبة من توقيف جميع افراد العصابة، وهم: هـ. ع. (مواليد عام 1997، لبناني) في فندق في ​برمانا​، وهو يستلم المخدرات القادمة من البقاع بغية تخزينها وتوزيعها على المروجين. وبتفتيش غرفته عثر على كمية من المخدرات وسلاح حربي ومبلغ مالي، و أ. ع. (مواليد عام 1998، سوري) في محلة المنصورية، على متن ​سيارة​ نوع هيونداي، وهو من مروجي المخدرات، وبتفتيشه عثر على كمية منها ومبلغ مالي وهواتف خلوية، وع. ب. (مواليد عام 1987، لبناني) في محلة ​فرن الشباك​، وهو يقوم بنقل المخدرات من البقاع ويسلمها للأول في بيروت، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية كبيرة من المخدرات، م. س. (مواليد عام 1995، مصري) في محلة الدكوانة، وهو مروج مخدرات، ب. ح. (مواليد عام 1996، لبناني) في محلة النبعة، وهو مروج مخدرات".

وأشارت الى أن "المضبوطات هي: مسدس حربي نوع هريستال وممشط بداخله 11 طلقة صالحة للاستعمال - 81 ظرفاً من مادة الكوكايين - 27 كيساً من مادة حشيشة الكيف - 304 كبسولات بداخلها مادة الكوكايين -1032 ظرفاً بداخلها مادة السيلفيا - 6 حبوب ترامال - 8 هواتف خلوية -كيس عدد 2 سعة كل واحد 0.75 غ من مادة الماريجوانا - 3 دفاتر لف و مبلغ 4941000 ل.ل. و 360 $ ، بالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم."، لافتةً الى "أنهم أودعوا مع المضبوطات القضاء المختص، وتم حجز السيارات عدليا".