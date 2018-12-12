وليد جنبلاط عرض ووفدا أميركيا للأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة

التقى رئيس "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" ​وليد جنبلاط​ في دارته في كليمنصو وفدا من مؤسسة "راند" الأميركية للأبحاث برئاسة رئيسها مايكل ريتش والسفير الأميركي السابق ريان كروكر وعددا من الباحثين، في حضور ​السفيرة الأميركية​ في ​لبنان​ ​إليزابيث ريتشارد​ والسيدة ​نورا جنبلاط​. وعرض المجتمعون للأوضاع السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة.

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