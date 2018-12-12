قوى الأمن: استقصاء الشمال توقف شخصاً قتل شقيقته

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أنه "بتاريخ 19/05/2018 وفي محلة ​المحمرة​ وداخل منزل ذويه، أطلق المدعو: أ. ع. (مواليد عام 1989، لبناني) النار من سلاح صيد على شقيقته المدعوة: خ. (مواليد 1987) فارداها على الفور، وفر إلى جهة مجهولة، وقد تبين أن أسباب الجريمة عائلية".

ولفتت المديرية إلى أنه "بتاريخ 10/12/2018 تمكنت دورية من ​مفرزة استقصاء الشمال​ في وحدة الدرك الإقليمي من توقيفه في محلة المحمرة، وقد تبين انه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف غيابيّة بجرم القتل"، مشيرة إلى أن "الموقوف أودع ​القضاء​ المختص بناءً على إشارته".