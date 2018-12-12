قوى الأمن: استقصاء الشمال توقف شخصاً قتل شقيقته

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه "بتاريخ 19/05/2018 وفي محلة المحمرة وداخل منزل ذويه، أطلق المدعو: أ. ع. (مواليد عام 1989، لبناني) النار من سلاح صيد على شقيقته المدعوة: خ. (مواليد 1987) فارداها على الفور، وفر إلى جهة مجهولة، وقد تبين أن أسباب الجريمة عائلية".
ولفتت المديرية إلى أنه "بتاريخ 10/12/2018 تمكنت دورية من مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي من توقيفه في محلة المحمرة، وقد تبين انه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف غيابيّة بجرم القتل"، مشيرة إلى أن "الموقوف أودع القضاء المختص بناءً على إشارته".
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