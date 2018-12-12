الحريري التقى ولي عهد بريطانيا في لندن

زار رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ بعد ظهر اليوم ولي عهد بريطانيا الامير تشارلز في مقر اقامته في كلارينس هاوس في لندن، وتبادل معه الاحاديث حول مجمل الاوضاع العامة، وقد حضر اللقاء الوزير ​غطاس خوري​.

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