مركز النجدة الشعبية الطبي في صيدا يحصل على معدات طبية قدمتها سفارة اليابان

أقامت جمعية "​النجدة الشعبية​ اللبنانية" في مركزها الطبي بصيدا، احتفالا بمناسبة تسلمها من السفارة ​اليابان​ية معدات كناية عن جهاز إيكوغرافي وكرسي طب الأسنان، في حضور سفير اليابان ماتاهيرو ياماغوتشي، النائب ​أسامة سعد​ والمهندس رمزي عواد.

وأفادت السفارة اليابانية في بيان، أن "من خلال برنامج المساعدات الأهلية لمشاريع الأمن البشري، وعبر منحة قدرها 71,224 دولارا أميركي، سيحصل حوالى 8,000 مريض سنويا من السكان المحليين والفلسطينيين والسوريين ​اللاجئين​ على خدمات متطورة للرعاية الصحية الأولية، التي يقدمها المركز الطبي بتكلفة منخفضة". وخلال الحفل، أشاد ياماغوتشي ب"الجهود التي بذلتها الجمعية في تنفيذ المشروع وبدورها في دعم السكان واللاجئين في صيدا".