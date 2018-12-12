مديرية ضهر الأحمر في الحزب القومي إحتفلت بعيد تأسيس الحزب

أقامت مديرية ضهر الاحمر التابعة لمنفذية راشيا في "الحزب السوري القومي الاجتماعي" إحتفالاً بمناسبة عيد تأسيس الحزب، وذلك في مكتب المنفذية بحضور عضو المجلس الأعلى عبدالله وهاب، منفذ عام راشيا خالد ريدان وأعضاء هيئة المنفذية، مدير مديرية ضهر الأحمر نزيه العريان وهيئة المديرية، وعدد من مدراء المديريات، وجمع من القوميين والمواطنين.
افتتح الإحتفال بنشيد الحزب الرسمي، ومن ثم ألقت ناموس المديرية راميا القاضي كلمة المديرية، وفيها تحدثت عن دور الحزب في بناء الانسان ـ المجتمع، وأكدت أن مشروع أنطون سعاده النهضوي هو لبعث الحياة والروح في أمتنا العظيمة واستنهاضها من غفوتها، والارتقاء بها.
وتخلل الاحتفال كلمات من وحي المناسبة القتها الزهرات كلارا ريدان، باتريسيا قماش وشيرين نصر الدين، كما تمّ عرض مقطع فيديو أعدته عمدة الإذاعة.
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