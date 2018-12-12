مندوبة بريطانيا: نفق "حزب الله" برهان على نشاط إيران المزعزع للإستقرار

أكدت المندوبة البريطانية الدائمة في ​الأمم المتحدة​ ​كارن بيرس​، خلال جلسة ل​مجلس الأمن الدولي​، أن "​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ أكدت استمرار التزام ​إيران​ بالإتفاق النووي ونتوع الإستمرار بذلك"، مشيرة إلى أن "بعض الأسلحة الإيرانية هي أسلحة نووية تهدد استقرار المنطقة و​أوروبا​ والعالم بأسره ونطالب إيران بوقف تجاربها الصاروخية".

وأوضحت أنه "لا يجب على إيران أن تمارس أي نشاط يتعلق بتطوير ​الصواريخ​"، مشيرة إلى أن "إيران من أبرز داعمي حملة الرئيس السوري ​بشار الأسد​ التي تقتل السوريين وهي اقترفت انتهاكات لحقوق الإنسان عبر سيطرتها على مناطق ​المعارضة السورية​".

ولفتت بيرس إلى "الخشية من دور إيران السلبي في المنطقي وهو ما اضطر ​إسرائيل​ للبدء بحملة ضد ناشطي "​حزب الله​" الذين يقومون بحفر نفق على الحدود بين ​لبنان​ وإسرائيل وهذا برهان على النشاط الإيراني الذي يزعزع الإستقرار"، مشيرة إلى أن "الأنفاق تهدد أمن إسرائيل ولبنان وانتهاك السيادة الإسرائيلية يقلقنا جدا وهذا يأخذ بأنشطة إيران التي تزعزع الإستقرار إلى مستوى آخر".

ورحبت بيرس بالمفاوضات بين ​الحوثيين​ و​الحكومة اليمنية​ والتي أعلنت إيران عن دعمها لها.