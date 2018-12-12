عصابة سرقة الموبايلات وبيعها عبر مواقع التواصل في قبضة الشرطة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت شرطة الاتصالات في ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين وإعادة بيعها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وردت معلومات سرية أكدتها تحريات إدارة شرطة الاتصالات بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بقيام كلٍ من "بيتر.س"، 23 سنة، "أحمد.م"، 24 سنة، "محمد.ع"، 36 سنة، صاحب محل هواتف محمولة، "محمود.ش"، 27 سنة، طالب، "محمد.خ"، 19 سنة، طالب، أحمد ج"، 23 سنة، طالب، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين باستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وإعادة تغليفها داخل علب مُقلدة مُطابقة للأصل وطبع رقم المسلسل الخاص بالهاتف عليها لإيهام المواطنين بأنها حديثة وبيعها عبر مواقع الإنترنت.

عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن القاهرة والقليوبية تم ضبطهم عدا المتهم الثاني، وبحوزتهم "39 هاتف محمول ماركات مختلفة، 54 علبة هاتف محمول، 2 جهاز لاب توب، طابعة، 2 ماكينة طباعة وتغليف، مبلغ مالي، كمية من الشواحن وسماعات الأذن المقلدة".

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وقرروا ارتكابهم 9 وقائع بذات الأسلوب بالاشتراك مع المتهم الهارب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، جاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.