إحباط تهريب أجهزة ومستلزمات طبية بميناء الدخيلة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أحبطت الإدارة العامة لحركة الحاويات بجمارك ميناء الدخيلة، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب كمية من الأجهزة والمستلزمات الطبية، وذلك بالمخالفة لقوانين مزاولة مهنة الصيدلة والجمارك والاستيراد والتصدير.

وردت معلومات لرجال الجمارك تفيد محاولة شركة للاستيراد تهريب أصناف مخالفة من الصين ضمن مشمول الحاوية رقم 9146756 بيان جمركي رقم 35697 لسنة 2018 لوجستية 2 عبارة عن أثاث طبي.

وكشفت لجنة جمركية عن وجود 15 جهاز لشد العظام، و10 طاولة للعمليات الجراحية، و15 طاولة تستخدم لعمليات الرأس وفحص البطن والعين وأمراض النساء و24 "تروللي" طوارئ، وخوذة طبية مجهزة بكشف ليزر، وطقم قلم ليزر لجراحة المناظير وشنط بالشاحن، وجهاز مصدر للضوء.

كما تبين وجود ليزر بالريموت للمناظير الداخلية والفحص المجهري، ومضخة طبية مجهزة لحقن الأوردة، وشاحن ديجيتال وحقن مناظير بالكامل، وطاقم تثبيت عظام، ومسدسات كى متنوعة لزوم جراحات المناظير عدة غير واردة بالمستندات وبدون أية موافقات.

قرر حسام حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة اتخاذ الإجراءات القانونية وحجز المضبوطات، والتي تبلغ قيمة الرسوم والتعويضات المستحقة عنا 639 ألف 990 جنيه.