إطار سيارة ينفجر بوجه عامل ويتسبب في وفاته بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقي عامل بورشة مصرعه إثر انفجار إطار سيارة بوجهه أثناء تركيبه بمنطقة كرداسة في الجيزة.

تلقى مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص داخل ورشة بدائرة المركز، على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

دلت التحريات أنه أثناء قيام عامل يدعى "عصام.أ" بتركيب إطار سيارة انفجر بوجهه مما أسفر عن وفاته في الحال، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.