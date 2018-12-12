بومبيو يطالب مجلس الأمن بعدم رفع حظر توريد الأسلحة لايران

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

وكالات:

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول إيران: "من الواضح أن نشاط النظام الإيراني في مجال الصواريخ البالستية تنامى منذ إبرام الاتفاق النووي".

واتهم بومبيو إيران بانتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي والسعي إلى بناء قوات صاروخية قوية، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تتهاون مع ذلك.

وأشار إلى أن مدى الصواريخ الإيرانية يصل إلى أكثر من ألفي كيلومتر، مضيفا أن عددا من العواصم

الأوروبية بينها أثينا وصوفيا وبوخارست باتت في مرمى الصواريخ الإيرانية.

وقال بومبيو إن "مجلس الأمن الدولي لا يجب أن يرفع حظر توريد الأسلحة لإيران في عام 2020"، واتهمها بدعم "القاعدة" و"طالبان" و"تسليح إرهابيين" في لبنان و"المليشيات الشيعية" في العراق، وتأجيج النزاعين في سوريا واليمن، مشيرا إلى أن لدى الولايات المتحدة أدلة على توريد إيران

الصواريخ للحوثيين.

واعتبر بومبيو أن نشاط إيران يشكل خطرا على دول المنطقة. وأكد أن الولايات المتحد تسعى لإعادة فرض القيود الدولية السابقة على برنامج إيران للصواريخ.

ودعا بومبيو مجلس الأمن كذلك لفرض إجراءات لتفتيش واعتراض سفن إيرانية في الموانئ والمياه المفتوحة لمنع إيران من تجارة الأسلحة.

وأكد الوزير الأمريكي أنه لا يمكن التخفيف من الضغط على إيران قبل أن تكون هناك "تغيرات ملموسة" في السياسات الإيرانية، وأن الولايات المتحدة ستواصل الجهود لإنشاء "تحالف من الدول المسؤولة المصممة على مواجهة النشاط المتهور للنظام الإيراني" فيما يتعلق بالصواريخ البالستية.