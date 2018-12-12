اليمن ترفض الكيان المشترك لإدارة الحديدة

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مشاورات حول اقتراح الأمم المتحدة باليمنوكالات:
أكد مروان دماج عضو وفد الحكومة الشرعية فى اليمن على أن مشاورات السويد بشأن اقتراح قدمته الأمم المتحدةويقتضي تشكيل "كيان مشترك" لإدارة مدينة الحديدة بعد انسحاب الميليشيات المسلحة والقوات العسكرية من المدينة ستخلق مشاكلقانونية ومؤسساتية ولن يكون قابلاً للتنفيذ بل سيخلق صعوبات إضافية حول مرجعية هذا المجلس وصلاحياته.
وأضاف دماج، في تصريح لقناة "العربية" أن الحكومة متمسكة
وتتواصل المشاورات في ريمبو في السويد بشأن كافة القضايا القائمة وهي إضافة للحديدة، تعز ومطار صنعاء والوضع الاقتصادي والإطار التفاوضي.
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