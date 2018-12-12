الداخلية السعودية تفوز بجائزة أفضل فيلم الكتروني يواجه الجرائم

المملكه العربيه السعوديه ليندا سليم

فازت السعودية ممثلة بوزارة الداخلية بجائزة أفضل فیلم في مجال مواجهة الجرائم الالكترونية، في المسابقة التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس وزراء

الداخلية العرب لإنتاج الأفلام الرامية إلى تعميق الوعي الأمني لدى المواطن وتشجيعهم على الإسهام في الوقاية من الجريمة ومكافحتها.

تسلم الجائزة نائب مدير الأمن العام اللواء غرم الله بن محمد الزهراني خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الـ 42 لقادة الشرطة والأمن العرب المنعقد حالیًا بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء

الداخلیة العرب بالعاصمة التونسیة.كما فازت وزارة الداخلية الفلسطينية بجائزة أفضل فلم في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف ، ومنحت جائزة أفضل فيلم في مجال مكافحة المخدرات إلى وزارة الداخلية الجزائرية ، وآلت جائزة أفضل فيلم في مجال السلامة المرورية إلى وزارة الداخلية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.