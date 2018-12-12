الداخلية السعودية تفوز بجائزة أفضل فيلم الكتروني يواجه الجرائم

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المملكه العربيه السعوديه ليندا سليم
الداخلية العرب لإنتاج الأفلام الرامية إلى تعميق الوعي الأمني لدى المواطن وتشجيعهم على الإسهام في الوقاية من الجريمة ومكافحتها.
الداخلیة العرب بالعاصمة التونسیة.
كما فازت وزارة الداخلية الفلسطينية بجائزة أفضل فلم في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف ، ومنحت جائزة أفضل فيلم في مجال مكافحة المخدرات إلى وزارة الداخلية الجزائرية ، وآلت جائزة أفضل فيلم في مجال السلامة المرورية إلى وزارة الداخلية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.
فازت السعودية ممثلة بوزارة الداخلية بجائزة أفضل فیلم في مجال مواجهة الجرائم الالكترونية، في المسابقة التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس وزراء
تسلم الجائزة نائب مدير الأمن العام اللواء غرم الله بن محمد الزهراني خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الـ 42 لقادة الشرطة والأمن العرب المنعقد حالیًا بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء
كما فازت وزارة الداخلية الفلسطينية بجائزة أفضل فلم في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف ، ومنحت جائزة أفضل فيلم في مجال مكافحة المخدرات إلى وزارة الداخلية الجزائرية ، وآلت جائزة أفضل فيلم في مجال السلامة المرورية إلى وزارة الداخلية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.
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