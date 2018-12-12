أكد بريان هوك الممثل الخاص لشؤون إيران في وزارة الخارجية الأمريكية، على أن واشنطن تجرى مباحثات بشأن طرد أبناء مسؤولي النظام الإيراني الذين يدرسون ويعملون في أمريكا وذلك بعد حملة أطلقها نشطاء إيرانيون اتهم هؤلاء الأفراد بالتعاون مع لوبيات نظام طهران في الولايات المتحدة.
وقال هوك خلال رسالة فيديو عبر موقع الخارجية الأمريكية باللغة الفارسية، الثلاثاء، ردا على تساؤلات مواطنين إيرانيين تساءلوا عن أسباب عدم إلغاء تأشيرات وإقامات أبناء مسؤولي النظام الإيراني، إن الإدارة تتابع بجدية مسألة طرد أبناء هؤلاء القادة الذين
وقال هوك: "بدأنا العمل على هذه المسألة. بالطبع لا يمكننا الحديث عن ملفات هؤلاء الأشخاص والمناقشات حول السياسة الداخلية ".
وأضاف: "نحرص على استخدام جميع الخيارات للضغط على الأشخاص المنافقين والفاسدين في النظام الإيراني لتغيير سلوكهم".
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