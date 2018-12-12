أردوغان يؤكد أنقرة ستنتقل إلى مصاف الكبار في الصناعات الدفاعية

رجب طيب اردوغان

وكالات:

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن تركيا ستنتقل إلى مصاف الكبار في الصناعات الدفاعية بفضل التقدم الكبير الذي أحرزته في هذا القطاع.

وأضاف أردوغان خلال كلمة ألقاها في ملتقى الصناعات الدفاعية التركية بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، تحت شعار "تركيا قوة عالمية": "نجحنا في الوصول ببلادنا إلى مستوى متميز ومتقدم جدا في مجال الصناعات الدفاعية بفضل القفزات النوعية التي حققناها خلال الـ16 عاما الأخيرة".

وتابع: "نرى أن ما قمنا به حتى اليوم كان بمثابة خطوات تحضيرية

تمهيدية، وسنواصل بإذن الله التقدم سريعا من الآن فصاعدا"، موضحا أن "التقدم الكبير الذي تحرزه تركيا في مجال الصناعات الدفاعية سينقلها إلى مصاف الكبار".

وفي إطار تطبيق رؤية "تركيا قوة عالمية"، أشار الرئيس التركي إلى أن حكومته تتابع في هذه الأثناء مشاريع في مجال الصناعات الدفاعية تبلغ تكلفتها 60 مليار دولار في 650 فرعا مختلفا، مضيفا أن مراكز التكنولوجيا المباشرة، والتطوير، والبحث تأتي على

رأس هذه الفروع.

كما أكد الرئيس التركي أن العمل جار على توفير جميع المتطلبات والتدابير اللازمة لتحقيق هذه الأهداف على نحو سريع وناجح، لافتا إلى أنه "في الوقت الذي دخلت فيه صواريخ محلية الصنع مثل "قاسيرغا" و"بورا" و"سوم" مرحلة الإنتاج المتسلسل، بدأ العمل على تطوير أجيال جديدة أحدث وأبعد مدى".

وبخصوص الطائرات دون طيار، قال أردوغان إن حكومته قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال، وصارت تلبي احتياجاتها من هذه النوعية من الطائرات بعد أن كانت تواجه صعوبات في استيرادها من دول أخرى.

وشدد على أن حكومته لن تتوقف حتى تصبح تركيا قادرة على تطوير وإنتاج جميع احتياجاتها الاستراتيجية في الصناعات الدفاعية.