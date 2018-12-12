الخرطوم تستضيف اجتماعات “الفيدرالية الصحفية” بالخميس

تنطلق بالخرطوم، يوم الخميس، فعاليات اجتماعات الجمعية العمومية للفيدرالية الأفريقية للصحفيين والتي سيخاطب جلستها الافتتاحية النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح، والتي ستحظى بمشاركة القيادات الصحفية الأفريقية.

وتناقش الاجتماعات هموم وقضايا العمل الصحفي والإعلامي والتي سيشارك فيها رؤساء اتحاد الصحفيين بالدول الأفريقية وقيادات الاتحاد الدولي للصحفيين.

وقال رئيس الاتحاد العام للصحفيين الأستاذ الصادق الرزيقي، في تصريحات صحفية، إن هذه الاجتماعات تحظى بمشاركة أكثر من خمسة وثلاثين دولة أفريقية، بجانب وفود اتحادات من: أوروبا، أميركا الشمالية، الهند، الصين وروسيا، بجانب الاتحاد العربي للصحفيين وممثلي عدد من الدول العربية.

وأضاف الرزيقي بحسب شبكة الشروق – أن هذه الاجتماعات فرصة طيبة للصحافة العالمية للاطلاع على أوضاع الصحافة في السودان وحركة التنمية التي تشهدها البلاد، وأشار إلى أن الوفود الصحفية ستلتقي عدداً من قيادات الدولة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)