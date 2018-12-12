الخرطوم : إتجاه لاستعمال الدقيق المخلوط بالذرة في الخبز

برز اتجاه داخل ولاية الخرطوم لاستعمال الدقيق المخلوط بالذرة لتفادي أزمة الخبز، بجانب توفير السلع الأساسية والاتجاه إلى توفير مخزون استراتيجي للسلع الاستهلاكية، ووضع خطط طويلة الأمد لتفادي الأزمات.

وأكد وزير الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم د. جعفر أحمد عبدالله، على أن الولاية شرعت في تنفيذ إجراءات لتوفير مخزون استراتيجي للدقيق تفادياً للأزمات مستقبلاً.

ومن جانبه، أمن أ.د. صلاح أحمد علي وزير المالية بالولاية، في اجتماع عقد يوم الأربعاء بمجلس إدارة شركة الخرطوم للأمن الغذائي، على ضرورة وضع خطط على المدى المتوسط والطويل تضمن استقرار أسعار وتوفر السلع كي لا يكون الاعتماد على الخطط الطارئة لوحدها.

وناقش الاجتماع بحسب شبكة الشروق – جملة من القضايا المهمة أبرزها توفير السلع الأساسية والاتجاه إلى استعمال الدقيق المخلوط بالذرة وتوفير مخزون استراتيجي للسلع الاستهلاكية.

يشار إلى أن الاجتماع هو الأول لمجلس إدارة شركة الخرطوم للأمن الغذائي وهي إحدى شركات ولاية الخرطوم التي تعمل على توفير السلع بأسعار مخفضة بغرض تخفيف أعباء المعيشة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)