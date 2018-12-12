ريال مدريد ينتظر ختام مونديال الأندية لإبرام صفقة أرجنتينية

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني، للإعلان عن أولى صفقاته الشتوية لهذا الموسم، عقب انتهاء منافسات كأس العالم للأندية، التي ستنطلق اليوم الأربعاء في الإمارات.

وذكرت صحيفة “ماركا”، أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، سيعلن التعاقد مع الأرجنتيني إيزيكيل بالاسيوس، نجم ريفر بليت، بعد انتهاء مونديال الأندية.

وبحسب موقع (كوره) فقد أوضحت الصحيفة الإسبانية، أن إيزيكيل بلاسيوس، البالغ من العمر 20 عامًا، أنهى الاتفاق مع ريال مدريد، ولكن يتبقى فقط تحديد موعد انضمامه للفريق الملكي، بعد كأس العالم للأندية.

وستتاح الفرصة لريال مدريد، لاختبار إيزيكيل بالاسيوس عن قرب، حال نجح ريال مدريد وريفر بليت في تخطي نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويشارك ريال مدريد في مونديال الأندية بصفته حامل لقب دوري أبطال أوروبا، أما ريفر بليت يشارك بصفته بطلًا لقارة أمريكا الجنوبية، بعدما حصد لقب كأس ليبرتادوريس على حساب غريمه بوكا جونيورز.

الخرطوم (أخبار الخليج 365).