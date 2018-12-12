الأردن: إفراج بكفالة عن إعلاميَين نشرا رسمًا "مسيئًا" للمسيح

وافق المدعي العام الأردني في العاصمة عمّان اليوم الأربعاء، على الإفراج بكفالة عن ناشر موقع إخباري ومحررة في الموقع، بعد يومين على توقيفهما على خلفية نشر رسم اعتبر "مسيئًا" للسيد المسيح، وأثار جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

سُجّلت أكثر من 200 شكوى ضد الوكيل خلال الأيام الثلاثة الماضية

وقال مصدر قضائي إن "مدعي عام عمان وافق على إخلاء سبيل الإعلامي محمد الوكيل، ومحررة الموقع الصحفية المتدربة غدير أربيحات بكفالة"، وذلك بعد أن تقدّم ثلاثة نواب بطلب التكفيل.

وكان "مجلس رؤساء الكنائس في الأردن تقدّم هو الآخر لمدعي عام عمان بمذكرة تسامح ومحبة حول هذا الموضوع".

وكان مدعي عام عمان قرر توقيف الوكيل وربيحات للتحقيق بتهمة "إثارة النعرات الطائفية التي تتراوح عقوبتها في حال الإدانة السجن ما بين 6 أشهر إلى ثلاث سنوات". كما وجهت لهما تهمتي "إهانة الشعور والمعتقد الديني" و"مخالفة قانون المطبوعات والنشر بالإساءة لأحد الأديان".

يشكل المسيحيون حوالى 6٪ من الأردنيين البالغ عددهم حوالي 6,6 مليون نسمة

وكان موقع "الوكيل الإخباري" نشر قبل أيام على صفحته في فيسبوك، لوحة العشاء الأخير للفنان الايطالي ليوناردو دا فينشي تم التلاعب فيها بحيث يظهر الشيف التركي نصرت غوكشيه يقف خلف السيد المسيح وهو يؤدي حركته الشهيرة برش الملح على العشاء المقدّم أمام السيّد المسيح. وتظهر في الصورة أيضًا قدم أحد تلامذته وقد وشم على ساقه صورة لوجه المسيح.

وللوحة العشاء الأخير رمزية مقدسة في الإيمان المسيحي فهي ترمز إلى عملية فداء المسيح للبشر عبر بذل جسده ودمه على الصليب للخلاص، وقدّم المسيح على العشاء الأخير مع تلاميذه الخبز (الذي رمز إلى جسده) والخمر (الذي رمز إلى دمه).

وكان الوكيل، الذي يقدم برامج لعدة محطات اذاعية، رفع الصورة وقدم اعتذارا مسجلا عن الصورة المنشورة، مشيرا إلى أن إحدى المحررات المتدربات وقعت في "خطأ" غير مقصود عبر نشر هذه الصورة وذلك قبل استدعائه من قبل وحدة "الجرائم الالكترونية" في الأمن العام.