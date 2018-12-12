"أبو هشهش" يفوز بجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي

الخليج 365 | فريق التحرير

فاز كتاب "فلسفة التنوير"، للفيلسوف الألماني إرنست كاسيرر، اليوم الأربعاء، بـ "جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي" في دورتها الرابعة، بالمرتبة الأولى ضمن فئة "الترجمة من الألمانية إلى العـربية"، والذي ترجمه إبراهيم أبو هشهش، وأصدره مترجمًا إلى اللغة العربية المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

ترجم "أبو هشهش" 17 كتابًا في الأدب والفكر والسياسة

وتهدف هذه الجائزة العالمية التي جرى الإعلان عنها في العاصمة القطرية الدوحة، إلى "تكريم المترجمين وتقدير دورهم في تمتين أواصر الصداقة والتعاون بين أمم العالم وشعوبه، ومكافأة التميّز، وتشجيع الإبداع، وترسيخ القيم السامية، وإشاعة التنوع والتعددية والانفتاح".



إبراهيم أبو هشهش، أستاذ الأدب والنقد في جامعة بيرزيت

إبراهيم أبو هشهش، أستاذ الأدب والنقد في جامعة بيرزيت



غلاف كتاب "فلسفة التنوير" من ترجمة إبراهيم أبو هشهش

غلاف كتاب "فلسفة التنوير" من ترجمة إبراهيم أبو هشهش

وكان المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات قد أصدر كتاب فلسفة التنوير (488 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا)، ضمن سلسلة "ترجمان" التي تعدها وحدة ترجمة الكتب في المركز.

ترجم المركز العربي نحو 60 كتابًا خلال السنوات الثلاث الماضية، ومن هذه الكتب عدد كبير من أمهات الكتب في العلوم الاجتماعية والإنسانية

وتعد هذه الجائزة الثانية التي تحصدها كتب المركز العربي بعد فوز كتاب "زمن المذلولين: باثولوجيا العلاقات الدولية"، للكاتب الفرنسي برتران بديع، والذي ترجمه من الفرنسية إلى العربية جان ماجد جبور في الدورة الثالثة لجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي.

ويسعى المركز العربي في سياق رسالته الفكرية وفي إطار نشاطه العلمي والبحثي من خلال سلسلة "ترجمان" إلى تعريف قادة الرأي والنخب التربوية والسياسية والاقتصادية العربية بالإنتاج الفكري الجديد والمهم خارج الوطن العربي، عن طريق الترجمة الأمينة والموثوقة والمأذونة للأعمال والمؤلفات الأجنبية (الإنكليزية، والفرنسية، والألمانية) الجديدة، أو ذات القيمة المتجددة في مجالات الدراسات الإنسانية والاجتماعية عامة، وفي العلوم الاجتماعية والإدارية والسياسية والثقافية بصورة خاصة.

كما يسعى المركز إلى الإسهام في تعزيز رسالته الهادفة إلى إذكاء روح البحث والاستقصاء والنقد في العلوم الاجتماعية والإنسانية، وتطوير الأدوات والمفاهيم، وآليات التراكم المعرفي، والتأثير في الحيز العام؛ من أجل خدمة النهوض الفكري والتعليم الجامعي والأكاديمي.

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