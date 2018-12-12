أردوغان يعلن عن اعتزام تركيا بدء عملية عسكرية شرقي الفرات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 07:06 مساءً - دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تعتزم شن عملية عسكرية شرقي نهر الفرات في سوريا ضد حزب العمال الكردستاني، وذلك في كلمة متلفزة ألقاها الأربعاء.

ويقاتل التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا إلى جانب قوات كردية سورية، تنظيم داعش في هذه المنطقة، لكن أنقرة تنظر إلى جميع الفصائل المسلحة الكردية على أنها امتداد لحزب العمال الذي تصنفه أمريكا وأوروبا كمنظمة إرهابية.

وقال أردوغان: “قلنا ولا نزال نقول إننا سنقوم بعملية عسكرية لتطهير منطقة شرقي الفرات من المنظمة الإرهابية الانفصالية (حزب العمال) خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وأوضح الرئيس التركي قائلا: “هدفنا ليس القوات الأمريكية بالتأكيد، بل أعضاء المنظمة الإرهابية الفاعلة في المنطقة، أود أن أوضح ذلك”، على حد تعبيره.

وأضاف أردوغان: “القد نجحنا مع روسيا (في إدلب)، فهناك عملية ناجحة تجري هناك لنقوم بنفس الأمر مع أمريكا شرقي الفرات، لنقوم بذلك في منبج”.

يذكر أن أنقرة انتقدت دعم أمريكا للقوات الكردية في منبج ولكن الطرفان توصلا لاتفاق لتنسيق الوجود العسكري في المنطقة.