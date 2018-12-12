كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة رجال أمن في إنجوشيا الروسية جراء انفجار قنبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم شخص مجهول على إلقاء قنبلة يدوية نحو إثنين من رجال الأمن بالقرب من مركز تجاري وسط عاصمة جمهورية إنجوشيا نزران بروسيا، ما أسفر عن وقوع إصابات، نقلا عن مصدر أمني.

وقال المصدر: قام مجهول بإلقاء قنبية نحو إثنين من رجال الأمن بالقرب من المركز التجاري "كوفتشيج" في نزران، وأسفر الانفجار عن وقوع إصابات". ولم يوضح المصدر عدد المصابين وحالاتهم.

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