كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تقدم مساعدات مالية للدول الفقيرة في حماية المناخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال وزير التنمية الألماني جيرد مولر: "أكثر من يعاني من تغير المناخ هم المواطنون في الدول الفقيرة، إنهم يواجهون الآن تحدياً كبيراً متعلقاً بالتكيف مع تغير المناخ"، وذكر أنه تم بالفعل تقديم المساعدة لـ 40 دولة نامية وصاعدة، مثل أوغندا، التي تهدف إلى توفير 90% من احتياجاتها للطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.
وتدور المشاورات في كاتوفيتسه، التي تستمر حتى بعد غد الجمعة، حول قواعد تطبيق اتفاقية باريس لحماية المناخ، التي تهدف إلى الحد من زيادة احترار الأرض بمقدار درجتين مئويتين، ويشارك في المؤتمر ممثلون من نحو 200 دولة.
وارتفعت درجة حرارة الأرض بمقدار درجة مئوية تقريباً حالياً مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية في عام 1750.
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