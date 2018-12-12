جنرال إسرائيلي: وضع الجيش في حالة تدهور

وأورد الموقع العبري أن هذه التصريحات جاءت خلال اجتماع عقدته لجنة مراقبة الدولة في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، وتم خلاله مناقشة استعداد الجيش للحرب.



وقال بريك: "هناك فجوات حرجة في الجيش، وهو في حالة تدهور، وأصبحت الثقافة التنظيمية في أسوأ حالاتها، وفي الحرب القادمة سنكون في ورطة".



وسبق للجنرال يتسحاق بريك، أن نشر تقريرا مهما في هذا الصدد، في شهر أكتوبر، أكد من خلاله عدم جاهزية الجيش الإسرائيلي للحرب، متهما قادة وضباط الجيش، بتضليل الرأي العام والجمهور الإسرائيلي بشأن جهوزية الجيش للحرب.



وأشار بريك إلى أن الجيش الإسرائيلي يعاني من ضعف وخلل كبيرين، لكن القيادة العسكرية الإسرائيلية تخفي الواقع الحقيقي للأمر، ويعلق بريك على ذلك، قائلا: "قادة الجيش لا يقولون الحقيقة في كل ما يتصل بالخلل في الجيش".