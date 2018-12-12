كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنرال إسرائيلي: وضع الجيش في حالة تدهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأورد الموقع العبري أن هذه التصريحات جاءت خلال اجتماع عقدته لجنة مراقبة الدولة في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، وتم خلاله مناقشة استعداد الجيش للحرب.
وقال بريك: "هناك فجوات حرجة في الجيش، وهو في حالة تدهور، وأصبحت الثقافة التنظيمية في أسوأ حالاتها، وفي الحرب القادمة سنكون في ورطة".
وسبق للجنرال يتسحاق بريك، أن نشر تقريرا مهما في هذا الصدد، في شهر أكتوبر، أكد من خلاله عدم جاهزية الجيش الإسرائيلي للحرب، متهما قادة وضباط الجيش، بتضليل الرأي العام والجمهور الإسرائيلي بشأن جهوزية الجيش للحرب.
وأشار بريك إلى أن الجيش الإسرائيلي يعاني من ضعف وخلل كبيرين، لكن القيادة العسكرية الإسرائيلية تخفي الواقع الحقيقي للأمر، ويعلق بريك على ذلك، قائلا: "قادة الجيش لا يقولون الحقيقة في كل ما يتصل بالخلل في الجيش".
شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال إسرائيلي: وضع الجيش في حالة تدهور على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .